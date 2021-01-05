DÜZELTME - "Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan Katarlı turistler kurtarıldı" başlığıyla 4 Ocak'ta yayımlanan haberimizdeki "Katarlı" ifadesi "Kuveytli ve Suriyeli" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek, yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan turistler kurtarıldı
BAYBURT (AA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İzmit'ten Uzungöl'e gitmek isteyen biri Kuveytli, 2'si Suriyeli 3 turist, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Dumlu köyü civarında, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda, turistlerin, araçlarıyla dağdan inişi sağlandı.