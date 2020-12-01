DÜZELTME - "Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri artırıldı" başlıklı haberimizde sehven yer alan "Türkiye’den gelen vatandaşların" ifadesini çıkartarak yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

SOFYA (AA) - Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, birçok ülkeden Bulgaristan’a giriş yapanlara negatif test gösterme koşulu getirdi.

Türkiye ile AB, Birleşik Krallık ve Schengen alanı ülkelerinden Bulgaristan’a giriş yapacak birçok ülke vatandaşının ise Kovid-19 testi göstermelerine gerek olmayacak.

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, hareket noktası Avrupa Birliği (AB) ve Schengen alanı haricindeki "üçüncü ülkelerden" gelen vatandaşlara gelmeden 72 saat önce yapılmış negatif PCR testinin sonucunu göstermeleri zorunluluğu getirildi.

Sağlık ekipleri, sosyal işçiler, ilaç, koruyucu malzeme ve tıbbi teçhizat temin eden ekip üyeleri, ulaşım mürettebatları, resmi makamlar ve diğer bazı gruplara ait kişiler yeni giriş kuralların kapsamı dışında kalacak.

Yeni uygulama, 31 Ocak 2021 tarihine dek geçerli olacak.

Nüfusu 6,8 milyon olan ülkede son 24 saatte 2 bin 814 yeni vaka kaydedildi, 221 kişi öldü.

Salgının başından bu yana ülkede vaka sayısı 145 bin 300’e, ölenlerin ise 3 bin 814’e ulaştı.