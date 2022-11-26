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Gündem Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gündem

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 18:12:00 -
Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk ile 1400 rakımlı Sinekli yaylalarında sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Sinekli Yaylası'na gelen Seda Kaşkır, hafta sonları doğada vakit geçirdiklerini belirterek, "Bu hafta da yaylaya geldik, kar yağışıyla karşılaştık. Kartpostallık görüntüler oluşmuş. Biz de bu anın tadını çıkaralım istedik." dedi.

Doğaseverlere hafta sonunu burada geçirmeyi tavsiye eden Kaşkır, "Şehrin gürültüsünden kaçıp bu alanları tercih edebilirler." ifadelerini kullandı.

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