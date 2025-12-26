Düzce'nin çehresini değiştirecek dev proje yükseliyor! Aziziye Mahallesi'ndeki o alanda çalışmalar gece gündüz devam ediyor!

Düzce Belediyesi'nin modern pazaryeri projeleri kapsamında hayata geçirilen üçüncü pazaryeri olan Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı hızla ilerliyor.

Belediyenin öz kaynaklarıyla finanse edilen çelik konstrüksiyon yapının çatısı tamamen sandviç panelle kapatılıyor. Zeminde ise beton dökme çalışmaları devam ediyor.

Toplam 3 bin 800 metrekare alana sahip yapı, 20 metre eninde, 190 metre boyunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. Her biri 3x5 metre ölçülerinde olacak 138 tezgahın yanı sıra pazaryerinde vatandaşların ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak birçok sosyal alan da bulunacak. Proje kapsamında otopark alanları, bay-bayan ve engelli tuvaletleri, bebek bakım odası, mescit, zabıta noktası ve çay ocağı yer alacak.

Tuhafiyeci esnafının daha modern ve konforlu şartlarda çalışmasını, vatandaşların da düzenli bir alışveriş ortamına kavuşmasını sağlayacak Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı'nın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.