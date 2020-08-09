  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'deki trafik kazasında torununun düğününden dönen anneanne öldü

Bursa'daki düğün töreninden dönenlerin bulunduğu otomobilin dinlenme tesisinde park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi de yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:45:28 -
Düzce'deki trafik kazasında torununun düğününden dönen anneanne öldü

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, dinlenme tesisinde park halindeki otobüse çarpan araçta bulunan ve torununun Bursa'daki düğün töreninden dönen anneanne hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mola vermek için Yeşilyayla mevkisindeki dinlenme tesisine giren Yavuz Y. idaresindeki 34 SG 905 plakalı otomobil, park halindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Ayşe Çakır, Hayrunnisa ve Yıldız Uzun ile Zehra Yavuz yaralandı.

Yarılalar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Zehra Yavuz (67), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zehra Yavuz'un kızının çocuğunun Bursa'daki düğün töreninden döndüğü, damadının da yaklaşık 20 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de savaş çıkar mı? Abdullah Çiftçi'den kritik analiz
Gündem

Doğu Akdeniz'de savaş çıkar mı? Abdullah Çiftçi'den kritik analiz

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz için verilen mücadeleyi değerlendiren yazar Abdullah Çiftçi, "Avrupa'da Türkiye ile savaşacak doğru düzgü..
İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası harekete geçildi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası harekete geçildi!

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından yayınlanan genelge ile denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere bir..
Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek
Gündem

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler ya..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı