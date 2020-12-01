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Aktüel Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Aktüel

Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:44:45 -
Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

DÜZCE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama doğrultusunda Düzce D-100 kara yolunda denetim gerçekleştirildi.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren şehir içi trafik ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan araçların sürücülerine kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.

Bu arada, Düzce Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan araçların sürücülerine ceza uyguladı.

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