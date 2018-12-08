Düzce'de riskli binalar yıkılacak

12 Kasım 1999 yılında merkez üssü Kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 23 bin konut yıkılırken, 16 bin 474 konut orta hasar gördü. Düzce genelinde orta hasar görerek güçlendirilmesi yapılmayan, deprem öncesi yapıldığı belirlenen 650 civarında bina olduğu tespit edildi. Gittikçe riski artan binaların yaşanması muhtemel yeni bir depremde insan hayatına mal olmaması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca binalar çok hisseli olsa dahi valilik emri ile incelenebiliyor ya da hisse sahiplerinin bir tanesinin başvurusuyla incelemeye alınabiliyor. Bu kapsamda harekete geçen Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü özellikle 1999 depremi öncesi yapılmış ve deprem gören binaları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda 650'ye yakın binadan numune alınacak. Yapılacak incelemelerin ardından yıkılması gereken riskli binalar yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılarak, enkazları kaldırılacak.





Düzce Çevre ve Şehircilik Yapı Denetim Şube Müdürü Serdal Alemdar konuyla ilgili olarak, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak afet riski altındaki alanların dönüşümünü yapıyoruz. Valilik emrince test edilmesi gereken binaları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamında test ediyoruz. Bu test kapsamında riskli çıkan yapıları valilik adına yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerini yapıyoruz. Bu şekilde ilimizde atıl olan, kullanılmayan ve risk teşkil eden yapıları dönüştürmeye çalışıyoruz. Geçen hafta Gümüşova'da bir bina yıktık. Bu kanun kapsamında mülk sahiplerinden birinin başvurusu ile tespit yapabiliyoruz. Ayrıca resen Düzce Valiliği emriyle de yapılabilir. Bir çok kriteri göz önünde bulunduruyoruz ama 'hızlı risk tespit' denilen bir yönetmelik var buna göre numune alıyoruz. Burada sadece yumuşak kat dediğimiz giriş katından numune alıyoruz. Bunlar 2007 deprem yönetmenliği öncesi binalar dersek daha doğru olur. Ama genel olarak deprem öncesi binalar. Bunlar risk teşkil eden yapılar. Vatandaşlar şüphe duyar ve bize başvuru yaparsa biz inceleme yaparız. Artık 10 hisseli bir binada bir kişinin başvuru yapması yeterli. Vatandaş merakını giderebilir. Ancak riskli çıkarsa yıkılacağını da bilmesi gerekiyor" dedi.