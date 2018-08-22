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Düzce'de polis standart dışı araçlara geçit vermiyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde uygunsuz olan araçlara geçit vermiyor. Ekipler yaptıkları 1 aylık uygulamada 200 ehliyetsiz sürücü yakalarken, 200’e yakılan motosiklet ve 150’ye yakın otomobil de trafikten men edildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:51
Düzce'de polis standart dışı araçlara geçit vermiyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünün yaz dönemiyle birlikte sayıları çoğalan ve ciddi rahatsızlık veren modifiye edilmiş motosiklet ve araçlar üzerinde uygulamaları yoğun şekilde devam ediyor. Emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde araçlara takılan standart dışı egzoz ve kayıt dışı cihazlar basın mensuplarına gösterilirken, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, böyle araçlarla trafiğe çıkan gençlere seslendi, cadde ve sokaklardan bu araçlar temizlenene kadar denetim yapmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Toplumun huzurunu kaçıranlara geçit vermeyeceklerini söyleyen Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, "Abart egzozlarla ilgili vatandaşlarımızda ve bizlerde büyük bir rahatsızlık var. Netice itibariyle biz de bu şehrin içerisinde yaşıyoruz. Birçok kez gençlere ikazımızı yaptık. Biz gençlerimizi seviyoruz, onların üzülmesini istemiyoruz ama bu memlekette yaşayan toplumun huzurunu kaçırıyorlar. İnsanların çoluğu çocuğu var, hastası var, yaşlısı var. Hiç kimsenin bu insanların huzurunu kaçırmaya, asayişini bozmaya hakkı olmadığı gibi bu gençlerimizin de yoktur. Bütün arkadaşlarıma talimat verdim. Bu iş son bir tane motor, son bir tane araç kalana kadar devam edecek. Bu insanlar ne zaman şikayeti keser, huzura kavuşur, o güne kadar devam edeceğiz. Bir kez daha rica ediyorum bu gençlerden, yapmayın. Sizin zevk için yaptığınız bu şey insanların huzurunu kaçırıyor.

Toplumun psikolojisini bozar hale geldi. Bu Kurban Bayramı bizim için bir başlangıç olsun ve bu işten vazgeçilsin. Siz son vermezseniz bile bizim görevimiz toplumun huzurunu ve güvenini sağlamaktır. Bu görevimize devam edeceğiz, siz de bu işten vazgeçin” şeklinde konuştu.

Gençlerin bu işten vazgeçmesini isteyen Hüseyin Deniz, "Bizim arkadaşlarımız uyuşturucuyla, gaspla onunla bununla mücadele ediyor. Bizi egzozla oyalarlarsa böyle de kul hakkına giriyorlar. Onun için özellikle rica ediyorum bu işten vazgeçsinler. Arkadaşlar son günlerde bu uygulamada ciddi boyutlara ulaştı. Elimize çok ilginç rakamlar oluştu. Son 20-25 günde 200’e yakın motosiklet bunun için bağlandı. 150’ye yakın otomobil bağlandı. Daha da tehlikeli olan 200’e yakın ehliyetsiz şoför yakalandı. Bunların hiçbirisi kabul edilir sayıda değildir. Biz de devletin personeli olarak buna müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Araçlarda takılı bulunan standart dışı malzemelerin fiyatlarının da yüksek olduğu belirtiliyor. 

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:51
  1. Düzce
  2. polis
  3. denetim
  4. araç
  5. trafik

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