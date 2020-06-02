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Aktüel

Düzce'de otomobile silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 05:23:33 -
Düzce'de otomobile silahlı saldırı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, Oğuzhan Ö. idaresindeki 54 KF 131 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çilimli kavşağında bulunan bir iş yerinin önüne geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle Tolga K'nin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Oğuzhan Ö. yönetimindeki otomobil, saldırgan Tolga K'nin yol kenarında park halinde bulunan 54 AAK 188 plakalı aracına çarparak durdu.

Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaşırken, kurşunların isabet ettiği otomobildeki Oğuzhan Ö. ile Özer Ö. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, firar eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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