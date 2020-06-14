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Aktüel

Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:41:29 -
Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan A. idaresindeki 14 LB 081 plakalı otomobil ile Muhammet Ali A'nın kullandığı 81 DY 997 plakalı kamyonet, Nusrettin Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir evin briketlerini yıkarak ağaca çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Nurşen A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kenan A. ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan eşi Nurşen A, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ise ambulansta tedavi edildi.

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