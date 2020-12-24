  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası
Aktüel

Düzce'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:01:23 -
Düzce'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kıraathanede kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Camikebir Mahallesi'nde daha önce kapatılan bir kıraathaneyi denetleyen ekipler, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek itfaiyenin yardımıyla arka tarafından kıraathaneye girdi.

Ekipler, kıraathanenin bodrum katı ile üst katında kumar oynandığını tespit etti.

Saklandıkları odada polis ekiplerince yakalanan 3 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 450 lira para cezası verildi.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Büyük keşfi açıkladılar, milli proje büyüyor! ‘Yeni fetih’
Teknoloji

Büyük keşfi açıkladılar, milli proje büyüyor! ‘Yeni fetih’

Uzaydaki gelişmeleri değerlendiren Türk Astronomi Derneği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Ana ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay