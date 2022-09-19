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Aktüel Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş açıldı
Aktüel

Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş açıldı

Düzce'de belediye denetimli Özel Halk Minibüsüne, içinde yolcu varken motosikletli iki kişi tarafından yol verme kavgası nedeniyle ateş edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 00:47:00 -
Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş açıldı

Düzce'de belediye denetimli Özel Halk Minibüsüne, içinde yolcu varken motosikletli iki kişi tarafından yol verme kavgası nedeniyle ateş edildi. Silahlı saldırı, başka bir minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce-Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kervan Köprülü Kavşak mevkisinde bir motosikletin, Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk Minibüsünün önüne geçmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yoluna devam eden minibüse motosiklette yolcu olarak bulunan kişi üç el ateş etti.

Silah sesini duyan minibüsteki yolcular durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüse üç mermiden birinin isabet ettiğini belirledi.

Ekiplerin çevrede başlattığı arama çalışmalarının ardından saldırganın Ü.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekipler Ü.Ç'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı.

Olay, bir başka belediye minibüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın minibüs hareket halindeyken ateş ettiği ve merminin tampona isabet ettiği yer alıyor.

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