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Düzce'de balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

Akçakoca ilçesinden denize açılan balıkçı teknesi, 40 tona yakın 4 bin kasa palamutla limana döndü.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:09
Düzce'de balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Akçakoca Balıkçılar Barınağından denize açılan Muzaffer Dinçer kaptanlığındaki Hicaz-5 isimli tekne, Karadeniz açıklarındaki balık avından 40 tona yakın 4 bin kasa palamutla geri döndü.

20 kişilik tayfasıyla Karadeniz'deki avdan mutlu döndüklerini söyleyen kaptan Muzaffer Dinçer, "Palamut balığında bu sezon bolluk yaşanıyor. Palamut bol ancak hamsi balığı çok fazla yüz güldürmüyor. Ayrıca mazot zammı nedeniyle zor durumdayız. Günde 2 ile 3 ton arasında mazot yakıyoruz bu da bizi zor durumda bırakıyor. Palamut balığı kazandırıyor ancak hamsi kazandırmıyor. Hamsinin kasası geçen yıl 65-70 lira iken bu yıl 25 ile 30 liradan gidiyor. Ama tezgahlarda hamsi 10 liradan satılıyor. Buna anlam veremiyoruz" dedi.

Akçakoca Balıkçı barınağına yanaşan tekneden kamyonlara yüklenen palamutlar, Anadolu'nun çeşitli illerine doğru yola çıktı.

TEK SEFERDE 30 TON

Dün de 30 metre uzunluğundaki teknesi ve 22 tayfası ile denize açılan balıkçı Mustafa Taşçı, 30 ton palamutla döndü. Balıkçı barınağına dönüldüğünde palamutlar kasalara yüklenerek araçlara dolduruldu. Mustafa Taşçı bir seferde 30 ton palamut tuttuklarını, avın bereketli geçtiğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:09
  1. balık

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