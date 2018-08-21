THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Düzce'de ağaç kamyonetin üzerine devrildi

Manava meyve ve sebze getiren kamyonetin üzerine kökünden kırılan ıhlamur ağacı devrildi. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, ağaç, itfaiyenin çalışması ile kamyonetin üzerinden kaldırıldı.

21 Ağustos 2018 Salı 18:51
Düzce'de ağaç kamyonetin üzerine devrildi

Olay öğleden sonra, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bulunan bir manava sebze ve meyve getiren Muhammed Sine, kamyonetiyle dükkana yaklaşırken, aniden çok şiddetli bir gürültü duydu. Panikle araçtan inen Sine, kökünden kırılan ıhlamur ağacının kamyonetin üzerine devrilmiş olduğunu gördü. Muhammed Sine, olayı yara almadan atlattı. Araca hasar veren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 18:51
  1. Düzce
  2. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da deprem!
    1. Trabzon'da deprem!
    2. Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı:..
    3. Kestikleri kurbanda tüberküloz..
    4. First Lady Melania’den Trump’a tokat..
    5. Tarihe geçti! Ronaldo'nun ilk maçını..
    6. Eskişehirspor'un yenileri sahaya..
    7. ABD Büyükelçiliğine saldıran kişilerin..
    8. Takdir toplayan hareket! Kaplumbağayı..
    9. Van'da bayram ruhuna yakışır uygulama:..
    10. Samsun’da bayram günü ibretlik manzara!
    11. Düzce'de ağaç kamyonetin üzerine..
    12. İstanbul'da intihar girişimi TEM..
    13. Kardeş ülke Azerbaycan'dan Merkel'e..
    14. Kaçan kurbanları drone ile buldular
    15. Kan görünce bayılan genç yoğun bakıma..
    16. Uyuşturucu satıcılarına bayram..
    17. Manisa'da korkutan olay! İnceleme..
    18. Kendi otomobilinin altında kalan müdür..
    19. Kanada Başbakanı'ndan Kurban Bayramı..
    20. Yılın bombası! Başakşehirli yıldız..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı