Düzce’de 46 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Temmuz ayında 46 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de Temmuz ayında 46 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 46 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruyucu olarak 8 köy 1 mahallede 34 köpeğe kuduz aşısı yapıldığını bildirdi.