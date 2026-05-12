Düzce’de 10 milyar TL’lik dev yatırım kapılarını açıyor! Şehrin çehresini değiştirecek!

Düzce’de hayata geçirilen D Şehir Projesi, toplam 10 milyar TL’lik yatırım değeriyle bölgenin en büyük karma yaşam projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Modern yaşamı, ticareti, sağlığı ve sosyal hayatı bir araya getiren proje kapsamında yer alan DMall AVM ise 3,5 milyar TL’lik yatırım değeriyle 23 Mayıs’ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

DMall AVM, yalnızca bir alışveriş merkezi değil; D Şehir’in sosyal yaşam, ticaret ve buluşma merkezi olarak konumlanıyor. Güçlü marka karması, stratejik lokasyonu ve yüksek ziyaretçi potansiyeliyle proje, Düzce’nin yeni çekim merkezi olmaya hazırlanıyor.

DMall AVM 23 Mayıs’ta kapılarını açıyor

23 Mayıs’ta Düzce’de açılacak olan DMall AVM’nin basın toplantısı 11 Mayıs’ta Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir, Düzce Ticaret Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce MÜSİAD Başkanı Özgür Sağlam ve DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü toplantıda yaptığı konuşmada, “Şehirler, içinde yaşayan insanlarla anlam kazanır. Düzce çok zengin bir demografik yapıya sahip bir şehir. Bu çeşitlilik bizim için büyük bir değer. Düzcelilerin en önemli özelliklerinden biri ise farklılıkları bir arada yaşatabilen güçlü bir kültüre sahip olmalarıdır. İştirak Şehircilik, Düzce’ye yaptığı bu yatırımla yalnızca bir alışveriş merkezi değil, kapsamlı bir şehir yaşam alanı inşa ediyor. Ben Düzce’nin geleceğini çok parlak görüyorum. Türkiye’de 2,2 milyar dolar ihracat hacmiyle 19’uncu sırada yer alan bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehre her gün onlarca iş insanı geliyor. Yapılan yeni yatırımlarla birlikte Düzce’nin ticaret hacminin ve ekonomik hareketliliğinin daha da artacağına inanıyorum. Bu yatırımın Düzce’mize ve Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“D Şehir bir şehircilik tasavvurunun hayata geçmiş halidir”

İştirak Şehircilik Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demir ise projeye ilişkin değerlendirmesinde, “D Şehir, bir şehircilik tasavvurunun hayata geçmiş halidir. İştirak Şehircilik olarak bu hayali 19 yıl önce kurduk. 2019 yılından sonra ise Düzce’de bizim için yeni bir dönem başladı. Öngörülebilir, altyapısı planlanan, vizyonu ortaya konan; büyümeyi, turizmi ve ticareti merkezine alan bir şehir yapılanması oluştu” dedi.

Demir, “Bugün Düzce, zincir otellerin yatırım yapmak için yarıştığı bir noktaya geldi. İstanbul ve Ankara’dan gelen beyaz yakalıların Düzce’de kalıcı olarak yaşamak istediğini fark ettik. Düzce artık insanların mutlu yaşadığı, ulaşımı kolay ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir konumunda. D Şehir bu noktada yeni nesil yaşam projesi olarak ön plana çıkıyor. D Şehir içerisinde DMALL AVM, 677 modern rezidans, 4 yıldızlı zincir otel, tam donanımlı özel hastane, millet bahçesi, sosyal yaşam alanları ve cadde mağazaları ile dikkat çekiyor. 23 Mayıs’ta açılacak DMall AVM’nin ise Düzce’ye ekonomik, sosyal ve ticari anlamda önemli katkılar sağlayacağına, aynı zamanda bölgesel ölçekte yeni bir çekim merkezi oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Düzce’de kısa sürede çok büyük işler hayata geçirildi”

AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise konuşmasında, “Şehrini seven herkes gibi, şehrimize yapılacak yeni yatırımlar ve şehrin kimliğine değer katacak her proje bizi heyecanlandırıyor. Düzce’de kısa sürede çok uzun yıllara sığacak işler hayata geçirildi. Bu proje de şehrimizin büyümesine katkı sağlayacağı için bizleri ayrıca heyecanlandırıyor” dedi.

Keşir, Düzce’nin doğal ve turistik potansiyeline de dikkat çekerek, “Düzce; denizi, yaylaları, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla Batı Karadeniz’in öne çıkan şehirlerinden biri. Bölgenin tek antik tiyatrosuna ev sahipliği yapan Düzce’de, Türkiye’nin en uzun şelalelerinden biri ile en derin ve en yüksek mağarası da bulunuyor. Doğal zenginlikleriyle dikkat çeken şehirde yer alan mağaranın çok yakında UNESCO’dan Jeopark unvanı alması bekleniyor. 2000’li yıllarda 240 bin nüfusa sahip olan şehir, bugün 420 bin kişiye ulaşarak göç alan ve büyüyen bir kent haline geldi. Bu da bu toprakların bereketini gösteriyor. İştirak Şehircilik’in hayata geçirdiği proje, şehrin kimliğine ve dokusuna uygun şekilde ilerleyen, heyecan verici bir proje. Herkesi şehrimize ve DMall’a davet ediyorum” diye konuştu.

Bölgenin en büyük karma yaşam projelerinden biri

İştirak Şehircilik tarafından Düzce Merkez Akınlar mevkiinde geliştirilen D Şehir projesi kapsamında yer alan DMall AVM, 51.453 metrekare kapalı alanıyla dikkat çekiyor. Ölçeği, marka karması ve ulaşım avantajıyla proje; yalnızca Düzce’ye değil çevre illere de hitap eden yeni nesil bir yaşam ve ticaret merkezi olarak öne çıkıyor.

D Şehir bünyesinde DMall AVM’nin yanı sıra 667 modern rezidans, 4 yıldızlı zincir otel, tam donanımlı özel hastane, cadde mağazaları, millet bahçesi ve sosyal yaşam alanları yer alıyor.

Güçlü markalar ve aylık 800 bin ziyaretçi hedefi

DMall AVM; moda, teknoloji, spor, kozmetik, yeme-içme ve eğlence kategorilerinde güçlü markaları bir araya getiriyor. LC Waikiki, Boyner, MediaMarkt, Decathlon, Adidas, Skechers, Pandora ve birçok ulusal ve uluslararası marka ziyaretçilere geniş kapsamlı bir alışveriş deneyimi sunacak.

Açılışla birlikte DMall AVM’nin aylık 800 bin ziyaretçiye ulaşması hedefleniyor. Proje, stratejik konumu sayesinde İstanbul ve Ankara aksında önemli bir çekim merkezi olmayı amaçlıyor.

Düzce’ye ekonomik ve sosyal katkı

D Şehir ve DMall projelerinin; istihdam, ticaret hacmi, turizm hareketliliği ve sosyal yaşam açısından Düzce’ye önemli katkılar sunması hedefleniyor. Proje, bölgenin ekonomik gelişimine ivme kazandırırken modern şehir yaşamına da yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor.