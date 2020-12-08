  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup
Aktüel

Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:30:20 -
Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay ile Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları moral mektubu ile teşekkür etti.

Atay ile Özlü, kentteki sağlık kuruluşlarında salgın nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Vali Atay'ın yazdığı mektup, ilde görev yapan yaklaşık 4 bin sağlık çalışanına ulaştırıldı. Atay, mektubunda, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana göstermiş olduğu fedakarlıklar için minnettar olduklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi dönemi boyunca yaşadığınız tüm zorluklara rağmen hayat kurtarmaya devam ediyorsunuz. Aylardır sevdiklerinizden uzakta yapmış olduğunuz çalışmalarınızın ve çabalarınızın farkındayız. Sizleri en kısa sürede sevdiklerinize kavuşturmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanınızdayız. Göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı Düzce halkı ve şahsım adına sizlere teşekkür eder, sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı ve başarılı günler geçirmenizi dilerim."

- Özlü'den de teşekkür mektubu

Düzce Belediye Başkanı Özlü ise gece gündüz demeden cansiperane bir mücadele örneği sergileyen sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının salgının en başından bugüne kadar tüm dünyaya örnek olduğunu kaydeden Başkan Özlü, "Türk sağlık çalışanlarının mesleki başarılarının ve yeteneklerinin yanı sıra, insani ve vicdani meziyetleri de herkes tarafından takdir edildi. Bu süreçte üzerinize düşen görevi özverili ve fedakarca ailelerinizden, sevdiklerinizden ve uykunuzdan feragat ederek yerine getirdiğinizi görmek tüm milletimizin en büyük inanç, motivasyon ve güven kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar
Dünya

İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, uzaylıların var olduğunu fakat insanlık onları kabul etmeye hazır oluncaya kadar D..
Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu
Medya

Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanan ilk Çin ihracat treninin Halkalı'da kaldığını söyleyerek dalga geçmek i..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay