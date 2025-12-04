  • İSTANBUL
Aktüel

Düzce MSM’de özel buluşma

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mutfak Sanatları Merkezi’nde engelli bireyler için özel bir etkinlik düzenledi.

Düzce Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutladı. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Sosyal Hizmetler Müdürü Elife Özerçetin, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı İsmail Kardüz, Kusursuz Kafe çalışanları ile engelli bireyler katıldı.

 

Katılımcılara yemek ikramı ile başlayan programda konuşma yapan Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, davetlilere hoş geldiniz diyerek, “Belediye Başkanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’nün selam ve sevgilerini sizlerle paylaşmak isterim. Düzce Belediyesi olarak engelli bireyler başta olmak üzere; tüm ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımız için imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Buluşmamıza emek veren, engelli bireylerimizin yanında duran herkese teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, farkındalık ve dayanışmayı büyüten bir anlayışa vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

 

Sosyal Hizmetler Müdürü Elife Özerçetin ve müdürlük personeli de program boyunca davetlilerle yakından ilgilendi. Etkinlik sonunda ise engelli bireyler hep birlikte pasta kesti.

