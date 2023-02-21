Düzce Belediyesi'nde 'deprem' seferberliği

Düzce Belediyesi, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerle birlikte yardım kampanyası ile başladığı yaraların sarılması çalışmalarını öz kaynakları ile imal ettiği malzemelerin afet bölgelerine gönderilmesini sağlayarak destekledi.



Depremi en iyi bilen illerin başında gelen Düzce, Maraş depremiyle birlikte belediye öncülüğünde ‘Uzat Elini Düzce’ adı altında başlatılan yardım kampanyasına akın ederek, depremzedelerin yanında olduğunu tüm gücüyle gösterdi.





22 PERSONEL ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü liderliğinde hızlı şekilde oluşturulan kriz yönetim merkezi nezdinde çalışma başlatırken, ilk etapta 2 araç ve 9 personelden oluşan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi de afet bölgesine doğru yola çıkartıldı. Akabinde 2 araç ve 13 kişiden oluşan ikinci ekibini de bölgeye sevk eden Düzce Belediyesi, 13 Şubat tarihine kadar devam ettikleri arama kurtarma çalışmalarında 12 depremzedenin sağ olarak enkazdan çıkartılmasını sağladı.



YIKIMDAN ETKİLENEN BÖLGELERE TAKVİYE EKİP

Gönüllü olarak afet bölgesine yardım için giden 44 personelin haricinde 5 damperli kamyon, 1 ekskavatör, 1 temizlik aracı, 2 cenaze nakil aracı ile deprem bölgesinde gerek enkaz kaldırma gerek çevre temizliği gerekse de cenaze nakil hizmetini sağlamaya çalışan Düzce Belediyesi, yıkımdan etkilenen bölgelerdeki belediye hizmetlerinin aksamaması için mücadelesini sürdürdü. Bu kapsamda Kahramanmaraş ilinde kurulacak olan itfaiye müfrezesi için Düzce’den görevlendirilen ve 15 Şubat tarihinde yola çıkan 2 araç ve 6 personel bölgede başladıkları çalışmalarına halen devam ediyor.





DÜZCE ELİNİ UZATTI, TONLARCA MALZEME TOPLANDI

İnsani yardım, arama kurtarma, lojistik ve ekipman desteğinin yanında depremin ilk anından itibaren başlatılan seferberlik çerçevesinde vatandaşlarıyla birlik olan Düzce Belediyesi, ‘Uzat Elini Düzce’ yardım kampanyasıyla battaniyeden elektrikli ısıtıcıya, kışlık giysilerden jeneratöre, mutfak tüpünden kömür sobasına, bebek malzemelerinden hijyen ürünlerine kadar on binlerce malzemenin yanı sıra bugüne kadar tonlarca gıda malzemesinin de içinde bulunduğu 38 TIR ve 45 Kamyondan oluşan yardım malzemesi, 16 TIR içme suyu, 3 TIR palet, 3 TIR odun, 4 TIR duş ve tuvaleti AFAD koordinasyonunda afet bölgelerine ulaştırdı.



ÖZ KAYNAKLARLA WC, DUŞ VE SOBA ÜRETİLDİ

Bununla da yetinmeyen Düzce Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde öz kaynaklarını kullanarak ürettiği 3 bebek bakım odası, 40 tuvalet,19 duş ve 130 dış mekân sobasını da afetten etkilenen bölgelere gönderirken, müdürlük çatısı altında 7/24 üretimler devam ediyor.



DEPREMZEDELER İÇİN ULAŞIM KORİDORU OLUŞTURULDU

Depremzedelerin güvenli bölgelere geçmelerini sağlamayı da göz ardı etmeyen Düzce Belediyesi, iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. öncülüğünde ulaşım koridoru oluşturarak, vatandaşların tahliye edilmesine de imkân sağladı. Bugüne kadar depremden etkilenen bölgelerden Düzce’ye 190 depremzedenin getirilmesini sağlayan Düzce Belediyesi, aynı şekilde farklı illere gitmek isteyen afetzedelerin de gönderilmelerine ön ayak oldu.

SOSYAL MARKET UYGULAMASI DEVREYE SOKULDU

Başta Düzce Belediyesi olmak üzere çeşitli yollarla Düzce’ye gelen ve getirilen depremzedelerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında hayata geçirilen ‘Sosyal Market’ uygulaması ile ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da önemli adımlar atıldı. Oluşturulan market ile bugüne kadar 500’den fazla afetzedenin talepleri hazırlanarak, yerleştirildikleri mekanlara teslim edilmesi sağlanırken, tüm hızıyla devam eden uygulamayla kentte bulunan depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına tüm hızıyla devam ediliyor.



DÜZCE BELEDİYESİ’NDE KARDEŞ ŞEHİR TÜRKOĞLU SEFERBERLİĞİ

Düzce Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de afet bölgesine geçerek 10 il genelinde yaptığı inceleme ve ziyaretlerle birlikte devletin tüm kademeleriyle varlığını hissettirerek depremden etkilenen bölgeleri ayağa kaldırılmak için başlattığı çalışmalarda da aldığı görevini yerine getirmek için yeni bir seferberlik başlattı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında Kahramanmaraş’ta yapılan koordinasyon toplantısının ardından Maraş’ın Türkoğlu ilçesinin kardeş şehir ilan edilmesiyle birlikte çalışmalar da önceliği buraya veren Düzce Belediyesi, en çok ihtiyacı hissedilen tuvalet, duş ve soba üretimlerine hız vererek hazırlanan malzemeleri ilçeye gönderdi.