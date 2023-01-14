Duyunca kıpkırmızı oldu! Müzmin ve fanatik bir CHP’li idi

Gazetemiz Yeni Akit yazarı Latif Erdoğan, kendisi henüz talebelik yıllarında fahri vaiz iken, CHP'lilerin kendisine çektirdiği eziyeti anlattı. Ayrıca Erdoğan, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in sorgusuz sualsiz CHP'lileri desteklediğini belirtti.

Latif Erdoğan'ın bugünkü yazısı...

Altılı maval masa elemanları ülkeyi batırmaya azimli görünüyor. Hiçbir sorumlulukları olmayan ama en az yüzde elli artı birle seçilebilecek Cumhurbaşkanıyla aynı yetkilere sahip altı kişiyle ülkeyi yöneteceklerini deklare ettiler. Böylesi bir idare tarzı, devlet kavramının pratiğe döküldüğü günden bu yana görülmemiş bir saçmalık örneği… Bu saçmalığı ciddi ciddi teklif eden Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik nam kitabın müellifi olamaz. Zaten akademisyen bir arkadaşı kitabın yazarının tek başına o olmadığını, ekip çalışması olduğunu bizzat bana söylemişti. Davutoğlu bu tavrıyla arkadaşını doğrulamış bulundu.

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