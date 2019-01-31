Duymamızı sağlayan katı görüntülü bu sıvı

Kulağımız olağanüstü derecede hassas. Kulak zarı ses dalgası kaynaklı titreşimleri bir atomun genişliğinden daha az hareket ederek algılayabiliyor. Bizim kulağımızdan daha hassas kulaklara sahip canlılar da var. Fakat henüz kendi kulağımızın hassasiyeti hakkında dahi sınırlı bilgilere sahibiz. Ne var ki "akledip, düşünenler" araştırmalarını sürdürüyor.

Şimdi, MIT'deki araştırmacılar kulağın en hafif sesleri almak için bu inanılmaz yeteneğe nasıl ulaştığıyla ilgili önemli yeni detaylar keşfettiler.

Hem kulağın duyarlılığı hem de seçiciliği - farklı ses frekanslarını ayırt edebilme yeteneği - esas olarak, "tecrit zarı" olarak adlandırılan iç kulaktaki minik bir jelatinimsi yapının davranışına bağlı imiş..

Şimdi, jel zarının işitme duyumuzu sağlama şeklindeki aşırı duyarlılığının, o zardaki nano ölçekli gözeneklerin büyüklüğü, sertliği ve dağılımı ile ve bu nanoporların jel içindeki suyun hareketini kontrol etme şekliyle ilgisi olduğu bulundu.

Ekip, teknik zarın yapısının "bir katı gibi göründüğünü ancak bir sıvı gibi davrandığını" buldu. Bu mekanizmaların daha iyi anlaşılması, ilaçlar gibi tıbbi müdahaleler yoluyla, çeşitli işitme bozukluklarını önleme yollarını tasarlamaya yardımcı olacağını umuluyor..

Bu bizim kulak.. Yarasalar ultrasonik sesler yayıp, bu seslerin bir objeye çarpıp kendilerine geri dönüş süresine bakarak avının yerini bile belirliyor. Avlarının hiç kurtulma şansı yok.

Ya fil? İnsan kulağının işitebildiğinden 20 kat daha alçak frekansları işiterek 6 km ötede olanların farkına varabiliyor.

Mum güvesi olarak da anılan ve arıcıların korkulu rüyası olan petek güvesi, hayvanlar alemindeki en iyi işitme becerisine sahip. İnsanlar yalnızca 20 kHz’e kadar olan sesleri duyabiliyorken, petek güvesi 300 kHz’e kadar frekansları duyabiliyor. Petek güvesi'nin bu büyütülmüş resmi sizi yanıltmasın. Aslında bizim kulak zarımız kadar!