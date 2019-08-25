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Duyarlı aileler kampanya başlattı: Zeytinli Rock Festivali’ne hayır!

Gençlerin eğlence adı altında uyuşturucu ve alkolle tanıştırılmasını istemeyen Balıkesirli duyarlı aileler, “Zeytinli Rock Festivali’ne hayır” kampanyası başlattı.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:57
Duyarlı aileler kampanya başlattı: Zeytinli Rock Festivali’ne hayır!

 yeniakit.com.tr  Gençlerin ilgisini “eğlence” maskesiyle çekip alkol ve uyuşturucu ile yüz göz eden festivallere, Balıkesirli duyarlı ailelerden tepki geldi. Sosyal medyada paylaşılan afişle, festivalin iptali için çağrı yapıldı.

“Gitme oğul”

Çanakkale Savaşı’nda cephenin önünde savaşan gençlere atıf yapılan afişte, “100 yıl önce ‘Git oğul’ 100 yıl sonra ‘Gitme oğul’” ifadesi kullanıldı.

"Evlatlarımızın eğlence adı altında festivallerde uyuşturucu ve alkolle tanışmasını istemiyoruz. Geleceğimizi karartmayın" diye yazılan afişte, "Zeytinli Rock Festivaline hayır" denildi.

Afişi paylaşan bir duyarlı Müslüman, “Yüz binlerce genç bu festival vesilesi ile içki, uyuşturucu ve fuhuşla buluşuyor, Balıkesirliler bu festivalin iptal edilmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Facebook'da, Twitter'da destek olursanız, umarız hayra vesile oluruz. Destek lütfen” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:57
  1. Çanakkale
  2. Balıkesir
  3. Zeytinli Rock Festivali
  4. Uyuşturucu
  5. alkol

YORUM YAZ

  • Müslümanlar böyle olmalıMüslümanlar böyle olmalı11 dk önce
    Festivallerin gayesi içki fuhuşu yaygınlaştırmaktı. Bunun bahaneside yanında bişeyler sattırarak ticaret yapıyoruz yöreyi tanıtıyoruz diyerek aldatmaktı. Bu okulları okuma, turizmi bacasız fabrika aldatmasi gibi.

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