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Duvarları nasıl temizlersiniz?

Oda duvarlarıını temizlemek istiyorsunuz. Bu daima can sıkıcı işler arasında yer alır. Üstelik bu işin püf noktaları bilinmiyorsa hepten zordur. Zor olmakla kalsa iyi, duvarları sileyim derken berbat etmek de var.

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:12
Duvarları nasıl temizlersiniz?

Önce silinecek duvarın, yağlı boya, saten veya plastik boya olması gerekir. Ayrıca duvar kağıdı ise yine silinebilir nitelikli bir duvar kağıdı olmalıdır. Kapı ve pencereleri iyice kapatın. O zaman odanın ortasına, kaynar su dolu bir kap bırakın. Meydana gelecek buhar duvarları nemlendireceğinden temizlik işiniz oldukça kolaylaşacaktır. Boyalı duvarlarınızı, iyice yıkayıp kuruttuktan sonra, nişastalı suya batırdığınız süngerle silin. Böylelikle bir sonraki temizlik işlemini kolaylaştırmış olursunuz.

Mutfak duvarlarının temizliği için kullanacağınız sabunlu suya bolca tuz ilave edin. Böylece duvarlardaki yağ ve is lekelerini kolaylıkla çıkartabilirsiniz.

Duvarın boyasına zarar vermeden sevimsiz parmak izlerinden de kurtulabilirsiniz. Önce izleri kesilmiş bir patates parçasıyla ovuşturun. Sonra parafine buladığınız bir bezle silerseniz parmak izlerinin çıktıklarını görürsünüz.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:12
  1. duvarlar nasıl temizlenmeli

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