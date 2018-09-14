THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Duvarları nasıl temizlersiniz?

Oda duvarlarıını temizlemek istiyorsunuz. Bu daima can sıkıcı işler arasında yer alır. Üstelik bu işin püf noktaları bilinmiyorsa hepten zordur. Zor olmakla kalsa iyi, duvarları sileyim derken berbat etmek de var.

14 Eylül 2018 Cuma 14:16
Duvarları nasıl temizlersiniz?

Önce silinecek duvarın, yağlı boya, saten veya plastik boya olması gerekir. Ayrıca duvar kağıdı ise yine silinebilir nitelikli bir duvar kağıdı olmalıdır. Kapı ve pencereleri iyice kapatın. O zaman odanın ortasına, kaynar su dolu bir kap bırakın. Meydana gelecek buhar duvarları nemlendireceğinden temizlik işiniz oldukça kolaylaşacaktır. Boyalı duvarlarınızı, iyice yıkayıp kuruttuktan sonra, nişastalı suya batırdığınız süngerle silin. Böylelikle bir sonraki temizlik işlemini kolaylaştırmış olursunuz.

Mutfak duvarlarının temizliği için kullanacağınız sabunlu suya bolca tuz ilave edin. Böylece duvarlardaki yağ ve is lekelerini kolaylıkla çıkartabilirsiniz.

Duvarın boyasına zarar vermeden sevimsiz parmak izlerinden de kurtulabilirsiniz. Önce izleri kesilmiş bir patates parçasıyla ovuşturun. Sonra parafine buladığınız bir bezle silerseniz parmak izlerinin çıktıklarını görürsünüz.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 14:16
  1. duvar temizliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistinli annelerden Trump’a tepki
    1. Filistinli annelerden Trump’a tepki
    2. Rusya'da dolar açıklaması
    3. Biz 1 külah yersek, eloğlu 25 külah..
    4. Türkiye Bankalar Birliğinden duyarı!..
    5. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    6. ABD Başkanı Donald Trump'tan 'savaş'..
    7. Fransa'da saldırı! Kalabalığın arasına..
    8. Lise kayıtları ne zaman başlayacak..
    9. Aşure orucu ne zaman tutulur
    10. Trabzonspor 28 kişilik kadroyu TFF'ye..
    11. Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği 28..
    12. Duvarları nasıl temizlersiniz?
    13. Terör örgütüne ağır darbe! 54 terörist..
    14. Fenerbahçe TFF'ye bildirdiği 28..
    15. 12 imamlar orucu nasıl tutulur?
    16. Eren Erdem Avrupalıları duruşmaya..
    17. Beşiktaş’ın Türkiye TFF’ye bildirdiği..
    18. Aile çocuğa neler öğretmeli?
    19. 5 terörist daha imha edildi
    20. Almanya mesajı verdi: Biz hazırız
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"