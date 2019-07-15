Duvar kağıtlarını çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Boyanın aksine duvar kağıtları kullanıldıkları alanlara daha zarif bir görüntü kazandırır. Son yıllarda bolca simli, yaldızlı duvar kağıtları evlerin salonlarında tercih edilmeye başladı. Elbette, boya gibi duvar kağıtları da zamanla ilk günkü görüntüsünü kaybedip, deforme olmaya başlıyor. Yırtılmaya başlayan, eski görüntüsünü aratan kağıtlar ise zamanla yerini yenilerine bırakıyor. Duvar kağıdı şık olmasına rağmen duvardan son derece güç temizlenir. Bu da genellikle birçok ailenin kağıttan vazgeçip boyaya geçmesine sebep oluyor. Aslına bakılırsa doğru yöntemler kullanıldığı taktirde duvar kağıdı temizlemik hiç de zor değil.

İşte, duvar kağıtlarını duvardan zahmetsizce çıkarmanın püf noktası:

Bir kovanın içerisine su doldurun. Suyun içerisine bir-iki kapak yumuşatıcı dökün.

Hazırladığınız sıvıyı bir sünger ya da bez yardımıyla kağıdın üzerine ovalayarak sürün.

Yaklaşık yarım saat kurumasını bekleyin.

Yumuşatıcı kurumaya başladığında duvar kağıdını kolaylıkla sıyırmaya başladığınızı göreceksiniz.

Şimdiden kolay gelsin.