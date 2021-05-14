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Dünya Duterte'den Çin'i kızdıracak karar
Dünya

Duterte'den Çin'i kızdıracak karar

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Çin Denizi'nden geri çekilmeyeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 22:45:00 - 2021-05-14 22:49:02
Duterte'den Çin'i kızdıracak karar

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki gemilerin geri çekilmesi yönündeki çağrısını reddetti.

Channel News Asia'daki habere göre, Duterte yaptığı açıklamada, Çin ile dostluğu tehlikeye girse bile Güney Çin Denizi'nden gemileri geri çekmeyeceğini ve Çin'in baskısına boyun eğmeyeceğini bildirdi.

Bir çekişme ve sorun istemediğini belirten Duterte, Çin'in konumuna saygı duyduğunu ifade ederek, Filipinler'in de konumuna saygı duyulmasını istedi.

Duterte, savaşa gitmeyeceğini vurgulayarak, "Beni öldürseniz bile geri çekilmeyeceğim, dostluğumuz burada bitecek." ifadelerini kullandı.

Daha önce de Güney Çin Denizi'nde tatbikatlara son vermeyeceklerini dile getiren Duterte, devriye gezen donanma ve sahil güvenlik botlarını geri çekmeyeceğini de yinelemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığından 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Filipinler'in, Güney Çin Denizi'ndeki egemenliklere, haklara ve çıkarlara saygı göstermesi ve bölgedeki durumu karmaşıklaştıracak her türlü eylemden uzak durması gerektiği belirtilmişti.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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