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Dut yaprağının faydaları saymakla bitmiyor

B1, B2 ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zengin olan dut yaprağı, karaciğer için harika bir bitkidir. Kemikleri güçlendirip cildi güzelleştiren dut yaprağının sağlığa diğer faydaları nelerdir?

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:29
Dut yaprağının faydaları saymakla bitmiyor

* Kan basıncı seviyesini kontrol eder, tansiyonu düzenleyici etkisi vardır.

* Aynı şekilde kan şekeri seviyesini kontrol eder. Dut yaprağı şeker hastalığı tedavisinde oldukça önemlidir.

* Kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olur.

* Karaciğer için harika bir bitkidir. Karaciğer hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

* Çok güçlü antioksidanlar içerir.

* Göz hastalıklarına karşı koruyucudur.

* Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kalbin ritmini dengeler, bağırsakları temizler ve karaciğeri temizlemeye yardımcı olur.

* Göz sağlığı için önemlidir, A vitamini deposudur.

* B1, B2 ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zengindir.

* İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir, hastalıkları önler.

* Aminoasitler ile harika bir protein kaynağıdır.

* Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum, Demir ve Çinko bakımından çok zengin bir bitkidir.

* Kemikleri güçlendirir, cildi güzelleştirir.

* Sindirim sistemini düzenler, kabızlık problemine çok iyi gelir.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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