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Ekonomi Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini
Ekonomi

Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini

ABD’nin en büyük ikinci bankası olan ve dünyanın önemli finans kurumlarından Bank of America, altındaki düşüş nedenlerini açıklayarak yıl sonu altın tahminini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 16:25:00 -
Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini

Dünyanın en büyük 8’nci, ABD’nin ise JP Morgan’dan sonra en büyük bankası olan Bank of America, altın fiyatındaki düşüşe dair raporunu yayınladı.

Bank of America’nın (BofA) raporunda düşüşün nedenleri, “Dünyadaki merkez bankalarının altına fiziksel talebinin düşmesi, Covid-19 sebebiyle oluşan pandemide kişilerin tasarruf tedbirleri sebebiyle mücevher alımını azaltması ve yatırımcıların altın alma konusundaki ilgisizliği olarak sıralandı.

‘Merkez Bankaları etkili oldu'

Dünyadaki merkez bankalarının altın alımları piyasasının temelini oluşturduğunu belirten BofA, altına talebin "zayıfladığına" dair işaretler olduğunu söyledi.

Dünya Altın Konseyi de geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda 2020 yılında bir önceki yıla göre merkez bankalarının yüzde 60 daha az altın aldıklarını belirtmişti.

‘Mücevher satışı azaldı'

Bank of America’nın raporunda Covid-19’un sebep olduğu pandemi sebebiyle kişilerin tasarruf tedbirlerini artırdığı belirtilirken Hindistan ve Çin’deki büyük mücevher şirketleri art arda yaptıkları açıklamalarda “Mücevher satışları hayal kırıklığı yaratıyor” mesajı verdi.

‘Yatırımcı artık altın almıyor'

Bank of America, altın fiyatlarındaki düşüşün son nedenini ise yatırımcının artık altına yönelmemesi olarak belirtti. Fiziksel piyasalarda altın satışının büyük bir azalma yaşadığını belirten BofA, geleneksel piyasalarda rüzgarın tersine esmeye başladığını söyledi.

Joe Biden etkisi

Özellikle ABD’de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindelki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden’ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.

Altın tahmini

Altının düşüş sebeplerini sıralayan Bank of America, bu sebeplere rağmen ons altının yılı 2 bin doların üzerinde tamamlayacağını tahmin ettiğini belirtti.

Spot piyasada 2020 yılında yüzde 22 artışla ilk kez 2 bin doların üzerini gören ons altın 2021’in ilk bölümüne düşüş trendiyle girerek yüzde 6 düşüşle bin 800 dolar seviyelerine gerilemişti.

Geçtiğimiz gün dünya piyasalarında bin 790 dolardan işlem gören ons altın ile ilgili BofA, altının 2020 yılına da zorlu bir süreçle başladığını, bu durumun toparlanacağını ve 2021 yılında altının ortama 2 bin 63 dolar seviyelerinde işlem göreceğini söyledi.

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