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Düşünmek iyidir ama...

Düşünmek iyidir. Hele düşünceyi sorgulamak çok daha iyidir. Çünkü yanılmamak Allah'a mahsustur.

25 Ekim 2018 Perşembe 19:30
Düşünmek iyidir ama...

Olumsuz düşüncelere kapılmanın ne anlamı var; belki siz yanılıyorsunuz. Bir de bunun üstüne strese girip kendi sağlığınıza ediyorsunuz. Durun bakalım. Öfkenizi yenin. Sakinleşin. Ve düşündüklerinizi bir sorgulayın. Olumsuz düşünceleri sorgularken, kendinize şu soruları sorun:

Böyle düşünmek kendinizi nasıl hissetmenize yol açıyor? Sizi nasıl etkiliyor?

Düşüncenizi destekleyen deliller var mı, varsa neler?

Olaya farklı yönlerden bakmak mümkün mü? Farklı bakış açıları olabilir mi?

Bu olaya farklı yönlerden bakmayı ihmal mi ediyorum?

Bu şekilde düşünmek bana yardımcı olabilir mi, yoksa engel mi oluşturur?

Çok sevdiğim biri için benzer durumda ne düşünürdüm?

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 19:30
  1. düşünce
  2. olumsuz düşünce

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