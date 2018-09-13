Düşmez kalkmaz bir Allah!

Asla unutmamak gerek: Hayat hep tatlı günlerden ibaret değil. Yoksulluğa düşmek de hep başkalarının kaderi değil..

Çöpe neler attığınızın farkında mısınız? Ya da evinizdeki eşyaları yenilemek adına neleri ziyan ettiğinizin?.. Dünyada yaşanan felâketleri hep beraber görüyoruz. Depremler, yangınlar, tsunamiler, heyelanlar, kuraklıklar, fırtılanar, hortumlar.. İnsanlar varını yoğunu kaybetmekten öteye canından olmakta.. Bizden çok uzakta olabiliyor, televizyonlarda seyrediyor, gazetelede okuyoruz; evet, fakat Marmara depremi hafızalarımızda taptaze değil mi; evi barkı yıkılan, akşam üzerinde yatacağı bir çulu bile kalmayan yüz binlerce aile bizim komşularımız, akrabalarımızdı..

Onlar o gün, bugün bizim beğenmeyip de attıklarımıza muhtaçtılar..

Konunun vicdani boyutu büyük. Ancak çöpe attıklarımızın maddi değerinin de muazzam rakamlara ulaştığını unutmamalyız.

Yok hayır; evlerimizi bit pazarına çevirmek değil tavsiyemiz..



Evinizde dönem dönem eskiyen, kıırılan, işlevini yitirmiş birçok eşya ortaya çıkar. Kulbu kırılmış bir fincan, eskimiş bir kilim, çatlamış bir vazo, boş cam şişeler... Bunlara birer çöp değil, geri dönüştürülüp yeniden kullanılabilecek bir zenginlik kaynağı gözüyle bakarsanız, kazanan kesinlikle siz olursunuz.

İşe yaramaz diye nitelenen bazı eşyaları, işe yarar hale getirmek öyle fazla beceri de istemiyor. Biraz hayal gücü yeterli. İşte size birkaç örnek. Otomatik çamaşır makineleri çamaşır sepetlerini gereksiz kıldı. Eski çamaşır sepetinizi bahçenizde ya da balkonunuzda eski gazete ya da dergileri toplamak için kullanabilirsiniz. Hafif kutular, eskimiş ya da bir yeri kopmuş piknik sepetleri, çocuğunuz için ideal bir oyuncak kutusu olabilir.

İş yerlerinde her gün yüzlerce kağıt çöpe atılıyor. Birinci hamur, bembeyaz bu kağıtların bir sayfası hep boş. Bunları biriktirip zımbalayarak, okula giden çocuğunuz için harika bir müsvedde kağıdı, bloknot hazırlayabilirsiniz. Kullanılmayacak hale gelen gömlekler, elbiseler, çarşaflar vs. kesilip dikilerek yer bezi, toz bezi, cam bezi haline getirilebilir. Bir kulbu kırık porselen fincanlar, çorba kaseleri, cam kavanozlar harika birer saksı olabilir. Bal, reçel kavanozları baharat, tuz, kekik gibi ürünleri koymak için ideal.

Ayakkabı kutularını parlak güzel bir kağıtla kaplayarak dergi, kaset ya da evle ilgili fatura, belge vs. toplamak için kullanabilirsiniz. Naylon torbalar bazen hayat kurtarır. Büyük bir torba içinde küçük torbaları biriktirip, gerektiğinde çıkarıp kullanabilirsiniz. Çöplerinizi küçük poşetlere koyup, çöp tenekesine öyle atabilirsiniz. Bitmiş parfümlerin şişelerini, çamaşırlarınızın arasına koyun, uzun bir süre koku yayacaktır. Eskimiş kilimleri uygun bir şekilde dikerek, dış kapının eşiğine paspas yapmayı deneyin. Geri verilmeyen kapaklı cam kola veya meyve suyu şişelerini de konstantre mevye suyu hazırlarken kullanabilirsiniz.