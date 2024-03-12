’Düşmanı denize döktük’ Erdoğan İzmir’de konuştu Yunan alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir’de yaptığı konuşmanın yankısı Yunanistan’dan geldi. Erdoğan’ın, ’Düşmanı denize döktük’ sözleri Yunan kamuoyunda büyük ses getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Gündoğdu meydanında partisinin adaylarını tanıttığı mitinginde, ‘’Uğruna verilmiş şehitlerin var, birgün sarılacak yaralar İzmir. Düşmanı denize dökerek, sadece başındaki kara bulutları değil, vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir’in yaralarını sarmaya az kaldı, sadece 20 gün.’’ dedi. Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

Cnn Yunanca servisi, İzmir’in milli mücadelenin zafer yeri olarak tanımlandığına dikkat çekerek düşmanın denize döküldüğüne dair sözleri aktardı. Erdoğan'ın bir asır önce düşmandan kurtulan Ege’nin incisinde olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Yunanistan’da yayın yapan Sky televizyonu ise Erdoğan’ın sözlerini ‘İzmir kurtarıldı düşmanı denize döktük. Erdoğan yine denizdeki düşmanlardan ve Ege’nın her yerinden duyulacak bir çığlıktan söz etti.’ diye servis etti

Proto Tema haber kanalı ise, Erdoğan’ın sözlerini ‘’Türk Cumhurbaşkanı bir kez daha Yunanlardan denize döktüğümüz düşman diye söz etti.’’ ifadeleriyle haberleştirdi.