Düşman nasıl çatlamasın? Türkiye dev platformla 5 milyon hanenin gazını üretecek!

52 gün sonra Türkiye'de olacak yüzer doğalgaz üretim tesisi hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ekonomiye can katacak bu muazzam deniz üssü ilk etapta 5 milyon hanenin doğalgazını üretecek, 20 yıl hizmette kalacak." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 52 gün sonra Türkiye'de olacak yüzer doğalgaz üretim tesisi hakkında konuşurken önemli mesajlar verdi.

Sabah gazetesine konuşan Bakan Bayraktar, Singapur Limanı'ndan hareket eden ve Ümit Burnu'nu geçerek 52 gün sonra Çanakkale Boğazı'na giriş yapacak olan "Yüzer Üretim Tesisi" (Floating Production Unit) hakkında bilgi verdi.

''5 MİLYON HANENİN DOĞALGAZI KARŞILANACAK''

Söz konusu geminin yaklaşık 20 yıl hizmette kalacağının altını çizen Bakan Bayraktar, ''Belli bakım ve yenileme işlemlerinden sonra hizmete girmesi planlanan bu ünite, Filyos'ta karada yapılan operasyonu deniz üstünde gerçekleştirecek. Yaklaşık 20 yıl hizmette kalacak. Karadeniz Gazı, önce bu üniteye pompalanacak. Burada işlenecek, sonra 170 km'lik boru hattı üzerinden ana dağıtım şebekesine verilecek. İlk etapta 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak.'' dedi.

GEMİNİN ADINI ERDOĞAN BELİRLEYECEK

İsminin henüz belirlenmediğini belirten Bakan Bayraktar, ''Bugün 5.5 milyon metreküp seviyesine ulaşan gaz üretimi ise 2025'in baharında 10 milyon metreküpü aşacak. Bu muazzam deniz üssünün ismini, önerilenler arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Benim teklifim ise "REİS" olması yönünde.'' ifadelerini kullandı.

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KAZAN-KAZAN ESASINA DAYALI POLİTİK YAKLAŞIM

''Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin, özel anlaşmalar yaptığı ülkelerle ilişkilerine dair bir hususun tekrar altını çizmek istiyorum.'' diyen Bakan Bayraktar, ''Cumhurbaşkanımızın, "Kazan-Kazan" esasına dayalı politik yaklaşımı Afrika başta olmak üzere dış sahada hakiki manada karşılık buluyor. Meselâ... Afrika ülkelerinden birinin Savunma Bakanı, Sn. Yaşar Güler'e, "Askerimizi eğitin, biz de maden kaynaklarımızı size tahsis edelim" mealinde bir cümle kurmaya kalkınca Bakan Güler, sözün tamamlanmasını beklemeden, "Bizi, başka ülkelerde karıştırmayın. Böyle bir politikamız yok. Ama dostluk ilişkisi kapsamında eğitim programı düzenleyebiliriz. Ülkenizin doğal zenginliklerine dair bir düşüncemiz olamaz. Elbette iki ülkenin ilgili kurumları bir araya gelebilir. Tarafların menfaatine olacak mutabakata varabilir" diyor!'' ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, sözlerinin sonunda ''Bu ahlaki ve ilkesel duruş, Türkiye'ye birçok coğrafyada fırsat kapıları açıyor. Bunun müjdeli örneklerini geç vakte kalmadan Sn. Cumhurbaşkanımızdan duyacağınızı söylemekle yetineyim!'' değerlendirmesinde bulundu.