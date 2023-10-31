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Spor Dusan Tadic'in Trabzonspor maçı öncesi balık keyfi
Spor

Dusan Tadic'in Trabzonspor maçı öncesi balık keyfi

Yeniakit Publisher
2023-10-31 21:04:00 -
Dusan Tadic'in Trabzonspor maçı öncesi balık keyfi

Süper Lig lideri Fenerbahçe'de yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul Boğaz'ında balık tutmaya gitti.

Süper Lig'in 11. haftası dev bir randevuya sahne olacak. Bu sezon çıktığı 19 resmi maçı da kazanan İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile istikrarsız sonuçlar alan ve teknik Abdullah Avcı'yla çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor, derbi maçında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul Boğaz'ında balık tutmaya gitti. Sarı-lacivertli kulüp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Boğaz'da balık tuttu
Bu müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz bir şekilde renklerine bağladığı yıldız futbolcu Dusan Tadic, İsmail Kartal'ın oğlu Emre ile birlikte balık tutmaya gitti.

"Dusan Tadic Boğaz’da balıkta"
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dusan Tadic Boğaz’da balıkta." denildi.

Sarı-lacivertlerin bu gönderisi ise taraftarlar tarafından kısa sürede büyük bir beğeni topladı.


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İsmail Kartal: "Balık tutmayı çok sevdiğini söyledi"
Teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Tadic çok pozitif bir çocuk, çok büyük bir profesyonel. Gelir gelmez herkese pozitif enerjisini verdi. Ajax’ta yaptıklarını bana anlattı. Şu an bizim sistemimizi, yolumuzun doğru olduğunu, orada da aynı şeylerin yapıldığını ve sistem hakkında çok büyük farklılıklar olmadığını söyledi. Biraz özel hayata girdik, çocuklarımızdan bahsettik. Ben balıkçı bir ailenin çocuğu olduğumdan bahsettim. O da balık tutmayı çok sevdiğini söyledi. ‘Beni götür müsün?’ dedi. ‘Neden olmasın?’ dedim. Birbirimize tuttuğumuz balıkları gösterdik. Aramızda güzel bir diyalog oldu. En yakın zamanda bir boşluk bulabilirsek oğullarımızla birlikte Anadolu Kavağı’nda balık tutmaya gideceğiz."

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