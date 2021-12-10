Duşakabin temizliği nasıl yapılır?

Gün içerisinde fark edilmese de banyo evimizin en sık kullandığımız bölgelerinden bir tanesidir. Bu nedenle banyo temizliğine diğer odalardan daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Banyolarda oldukça kullanışlı olan duşa kabinler bilhassa plastik ve cam yüzeyler, su lekesi tutması ve bakteri üremesi bakımından da maalesef oldukça uygun ortamlardır.

Duşakabin temizliği için her evde bulunan doğal temizleyicileri tercih ederek, evinizde ek kimyasallar kullanmaya ihtiyaç duymadan banyo temizliğini gerçekleştirebilirsiniz.

Duşakabin temizliği için doğal yöntemler