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Kadın - Aile Duşakabin temizliği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Duşakabin temizliği nasıl yapılır?

Duşakabin Temizliğinde en pratik ve etkili doğal yöntemler...

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:43:00 - 2021-12-10 16:45:01
Duşakabin temizliği nasıl yapılır?

Gün içerisinde fark edilmese de banyo evimizin en sık kullandığımız bölgelerinden bir tanesidir. Bu nedenle banyo temizliğine diğer odalardan daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Banyolarda oldukça kullanışlı olan duşa kabinler bilhassa plastik ve cam yüzeyler, su lekesi tutması ve bakteri üremesi bakımından da maalesef oldukça uygun ortamlardır.

Duşakabin temizliği için her evde bulunan doğal temizleyicileri tercih ederek, evinizde ek kimyasallar kullanmaya ihtiyaç duymadan banyo temizliğini gerçekleştirebilirsiniz.

Duşakabin temizliği için doğal yöntemler

  • Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.
  • Biraz kabartma tozu karışımıyla duşa kabinin yüzeylerini güzel bir şekilde temizleyerek inatçı sabun lekelerinden bu sayede kurtulun. Kabartma tozuyla temizleme işleminiz bittikten sonra, bir miktar sirkeyle duşa kabinin yüzeylerini bir süre temizlemeye devam edin. Sonrasında sirkeli kabartma tozu uygulanan duşa kabin yüzeyleri suyla güzel bir şekilde yıkanarak lekelerden ve bakterilerden arıtılmalıdır.
  • Yarım litre ılık su içerisinde erittiğiniz bir yemek kaşığı limon tuzunu sprey başlıklı bir şişeye doldurun. Duşakabin camlarına bol miktarda sıkıp bir bez yardımıyla silin, ardından durulayın. Temizlendiğinden emin olunca kuru bir bez ya da peçete yardımıyla kurulayın, camların ışıl ışıl parladığını göreceksiniz.

  • Duşakabin temizliğinde etkili çözümlerden biri olan vazelin, duşakabinin musluk başlarında, duş başlıklarında ya da plastik kenarlarda oluşan su ve kireç lekelerini çıkartmak için kullanılır. Doğrudan kireç üzerine ya da su lekesi gözlenen yere vazelin sürülerek bir süre bekletilmesi gerekir.

 

 

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