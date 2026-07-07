Duruşma sonrası adliye önünde silahlı çatışma: 2 kişi vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'nın Kozan ilçesinde husumetli iki tarafın yargılandığı dava sonrası adliye önünde silahlı çatışma çıktı. Kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden 1’i yakalanırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kozan'da daha önce meydana gelen silahlı kavgada tutuklu bulunan sanıkların yargılandığı davanın duruşması bugün Kozan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmanın ardından adliye önünde karşılaşan husumetli taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açtığı olayda ilk belirlemelere göre B.K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ayaklarından hafif şekilde yaralandı.
ŞÜPHELİLERDEN 1’İ YAKALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Silahlı olaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 1 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.