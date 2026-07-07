  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NATO'dan Türkiye itirafı Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye övgü: NATO Zirvesi çok doğru bir ülkede yapılıyor ‘Başkanın bilgisi var sen al!’ Bolu Belediyesi’nde bağış görünümlü rüşvet İsrail anketinde çarpıcı sonuçlar: Siyonistler ABD'de bile çuvalladı Türkiye'den NATO ülkelerine yatırım çağrısı: Savunma sanayiinde dev teşvik İletişim Başkanlığından NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama: Yeni dünya Türkiye’de şekilleniyor Rutte: Rusya'nın niyeti iyi değil! Bütçesinin yarısını savaş makinelerine harcıyor Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı: Başkan Erdoğan karşıladı Türkiye nereden nereye geldi! 20 yıl önce halı bugün silah bakıyorlar 1.5 milyarlık villayı 15 milyona kapatmışlardı! Lüks villa vurgununa yüzsüz savunma: Fiyatı uygundu, aldık!
Gündem Duruşma sonrası adliye önünde silahlı çatışma: 2 kişi vuruldu
Gündem

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı çatışma: 2 kişi vuruldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Duruşma sonrası adliye önünde silahlı çatışma: 2 kişi vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde husumetli iki tarafın yargılandığı dava sonrası adliye önünde silahlı çatışma çıktı. Kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden 1’i yakalanırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kozan'da daha önce meydana gelen silahlı kavgada tutuklu bulunan sanıkların yargılandığı davanın duruşması bugün Kozan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmanın ardından adliye önünde karşılaşan husumetli taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açtığı olayda ilk belirlemelere göre B.K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ayaklarından hafif şekilde yaralandı.

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Silahlı olaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 1 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23