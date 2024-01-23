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Otomotiv Durumu fark ederseniz aracınızı hemen geri çekin! 100 bin liralık zarara girmeyin
Otomotiv

Durumu fark ederseniz aracınızı hemen geri çekin! 100 bin liralık zarara girmeyin

Yeniakit Publisher
2024-01-23 15:09:00 -
Durumu fark ederseniz aracınızı hemen geri çekin! 100 bin liralık zarara girmeyin

Kurumsal olmayan ve gerekli standartları sağlamayan merdiven altı işletmelerin yanlış uygulamaları kötü sonuçlara neden oluyor

Kurumsal olmayan ve gerekli standartları sağlamayan merdiven altı işletmelerin yanlış uygulamaları nedeniyle araç başına 100 bin TL’den fazla zararın ortaya çıktığını aktaran, Pilot Garage’ın Genel Koordinatörü Cihan Emre “Son aylarda birçok işletmede satılacak aracın boya kontrolü için madeni para veya falçata kullanımını sıklıkla görmeye başladık. Şaside veya karoserde yapılan bu standart dışı işlem nedeniyle aracın boyasında yer yer 100 bin TL’den fazla zarar ortaya çıkıyor" dedi.

Aracınızı hemen geri çekin

"Yine uzmanlık gerektiren fitillerin çıkarılması-hava yastığı gibi kontrollerde uygulanan yanlış yöntemler trimlerde büyük hasarlara yol açıyor. Buna benzer uygulamaların yapılacağını hissettiğiniz anda aracınızı o işletmeden direkt çekin.” diyen Emre, ikinci el araç pazarında son yıllarda görülen hareketlilik nedeniyle oto ekspertiz noktalarında ciddi bir artış olduğunu hatırlattı.

Özel uzmanlık önemli

Boya ve hava yastığı kontrollerinin özel bir uzmanlık gerektirdiğini hatırlatan Emre ayrıca “Boya kontrolü esnasında aracın fitilleri hassas biçimde ayrılmazsa fitiller yırtılıyor, kopuyor. Lüks segmentteki araçlarda küçücük bir parça bile 20 bin TL ve tamiri mümkün değil. Kurumsal olmadığını gördüğünüz bir işletmeye aracınızı emanet etmeyin.” dedi.

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