Dursun Ali Erzincanlı Edirnelilerle buluştu
Şair ve oyuncu Dursun Ali Erzincanlı, Edirne Valiliği tarafından Selimiye Meydanı’nda kurulan “Ramazan Sokağı”nda vatandaşlarla bir araya geldi.
En sevilen şiirlerini seslendiren Erzincanlı, Gazze ve Doğu Türkistan’daki zulme karşı toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu. Özellikle İsrail mallarına yönelik boykotun ekonomik önemine vurgu yaptı. Program sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından sanatçıya Selimiye Camii tablosu hediye edilirken, meydanı dolduran kalabalık duygusal anlar yaşadı.