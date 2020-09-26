Durmak yok yola devam! İhracatta kayda değer bir performans söz konusu

Buğra Kardan

Türkiye`nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı`nın tanıtım törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

Dünyadan olumlu ayrıştık

2019`da vuku bulan ticaret savaşlarına ve 2020`de karşı karşıya kalınan pandemiye rağmen Türkiye, pek çok ülkeden olumlu ayrıştı. Ülke olarak Corona virüsüne karşı her alanda iyi bir imtihan verdik, veriyoruz. Her zaman adil, rekabetçi ve kurallara dayalı dünya ticaretinden yanayız. Taraftarı olmadığımız korumacı adımlara, uygulamalara rağmen ticarette başarılıyız.

Üretim gücümüzle ön plandayız

Korumacı eğilimlere kayıtsız kalıyor değiliz. Ticaret diplomasimizi kullanarak üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın haklarını koruyoruz, korumaya devam edeceğiz. Üretim ve rekabet gücümüzle öne çıkıyoruz. Nitekim dünya ticaretinin daraldığı 2019’da ihracatımızı yüzde 2.1 artırarak 180.8 milyar dolara taşıdık. Ve ihracatını en çok arttıran 6’ncı ülke olduk. Ülkemizin 2019’da dünya toplam ihracatından aldığı payı yukarı çektik.

Anlamlı bir başarı daha

Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz. En önemli dış pazarlarımızın ciddi ekonomik daralmalar yaşadığı, Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 14.1 küçüldüğü böylesine bir ortamda ilk 8 ayda 102 milyar dolarlık ihracat yapmamız çok ama çok önemli, anlamlıdır. Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyrediyor. Hükümetimiz pandemi döneminde de üreticinin ve ihracatçının yanında yer aldı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, bu anlamda önemli bir örnektir. Moralliyiz, ümitliyiz de. İnşallah, yerlilik oranının daha da artacağı ihracat tablosunu göreceğiz.

Stratejik adımlar atıyoruz

Yerli para birimleriyle ihracatı arttırıyoruz, arttıracağız. İhracatı tabana yaymak için teşvikler veriyoruz, stratejik adımlar atıyoruz. Tanıtım ve marka satın alımı konusunda firmalara yardımcı oluyoruz. İhracatçılarımızın yanındayız. 2019’da ihracatçılarımıza 2.5 milyar lira, 2020 Ağustos sonu itibarıyla ise 1.4 milyar lira yardımda bulunmuş durumdayız. Öbür taraftan pandemi döneminde temassız ticaret uygulamamızla ihracatı devamlı kıldık, kılıyoruz. Ayrıca Kolay İhracat Platformu`nu devreye aldık. Bu uygulamalarımız takdir topluyor.

İlk 1000`e otomotiv firmaları damga vurdu

Öte yandan; Türkiye`nin İlk 1000 İhracatçısı belli oldu. 2019 verilerine göre ihracatta ilk 10`a 5 otomotiv firması girdi. Bu firmalardan Toyota Otomotiv 4 milyar 232 milyon dolarlık, Oyak-Renault 2 milyar 385 milyon dolarlık, MercedesBenz 1 milyar 507 milyon dolarlık ihracat yaptı. Enerji sektörünün önde gelen gruplarından SOCAR Turkey 972 milyon 317 bin dolarlık ihracatla 13`üncü, STAR Rafineri 783 milyon 107 bin dolarlık ihracatla 17`nci, PETKİM 622 milyon 22 bin dolarlık ihracatla 23`üncü sırada yer aldı. Giyim ve kimyevi ürün firmaları da öne çıktı.

LC Waikiki 465 milyon 894 bin dolarlık ihracatla 33`üncü, Sanko Dış Ticaret 319 milyon 662 bin dolarlık ihracatla 42`nci, Hayat Kimya ise 287 milyon 373 bin dolarlık ihracatla 45`inci oldu.