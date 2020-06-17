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Aktüel

"Dur" ihtarına uymayan otomobilden çalıntı eşyalar çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 01:28:42 -
"Dur" ihtarına uymayan otomobilden çalıntı eşyalar çıktı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacanın ardından yakalanan araçtan çalıntı bakır eşyalar çıktı, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yol uygulaması yapan Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 78 AAF 254 plakalı otomobil, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde yakalandı.

Araçta yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen pek çok bakır eşya bulundu.

Otomobildeki İ.K, H.K, O.Ç, M.K. ve B.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K, H.K. ve O.Ç tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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