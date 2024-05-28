  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Filistin'e destek! Adamsın Ziyech

Yunanistan 'Ankara birliklerini kaydırdı' diyerek duyurdu: Türkiye KC-135'ler ile o ülkeyi vuracak
Dünya 'Dur' diyecek yok mu? İsrail tankları Refah'ın merkezinde!
Dünya

'Dur' diyecek yok mu? İsrail tankları Refah'ın merkezinde!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:29:00 -
'Dur' diyecek yok mu? İsrail tankları Refah'ın merkezinde!

Katil İsrail, UAD'ın 'operasyonlarını durdur' kararına rağmen Refah'a saldırılarını sürdürüyor. Kara operasyonunun üçüncü haftasında, terör devleti İsrail'in birkaç tankının Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'ın merkezine ulaştığı aktarıldı.

Katil İsrail, UAD'ın 'operasyonlarını durdur' kararına rağmen Refah'a saldırılarını sürdürüyor. Kara operasyonunun üçüncü haftasında, terör devleti İsrail'in birkaç tankının Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'ın merkezine ulaştığı aktarıldı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ek tedbir başvurusunu karara bağlanmış, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı UAD'nin 24 Mayıs tarihli kararında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri harekatını ve sivillere zarar verebilecek her türlü eylemini derhal durdurmasına hükmedilmişti. Ancak İsrail, bu emre rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Edinilen son bilgiye göre ise terör devleti İsrail'e ait tankların Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'ın merkezine girdiği duyuruldu.

Kara operasyonunun üçüncü haftasında, İsrail tanklarının, Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, Refah operasyonuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını söyledi, görgü tanıklarının anlattıklarıyla ilgili yorum yapmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı neden yıkıldı

İşte sebebi budur! Kim yıktı? Dönmeler,SEBATAYlar masonlar ve Türkiye de hâlâ ahmet mehmet isimleriyle yaşamaktalar ... soyadı kanunu kaldırılmalıdır

Cengiz Öz

Bu insan olmayan katil sürülerine hadlerini bildirecek bir tek Allah var onun adaleti şaşmaz tez zamanda inşallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23