Dünyayı sarsan sorun tam da çözülmüştü! Amerika devreye girdi: Yakalayın
Amerika Cebelitarık özerk yönetimince önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait ''Grace 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:58
ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait "Grace 1" adlı gemiyle hakkında yakalama kararı çıkarttı.
GEREKÇE TERÖR BAĞLANTISI
Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması'nın ihlal edildiğinin iddia edildiği kararda, tankerin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yardım ettiği ve yasadışı bir şekilde Suriye'ye yardım etmeye çalıştığı öne sürüldü.
GEMİ PAZAR GÜNÜ YOLA ÇIKACAK
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.
KAYNAK: REUTERS
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