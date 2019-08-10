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Dünyayı sarsan olay! Çiftçiler ile çobanlar çatıştı

Afrika ülkesi Çad'da, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 44 kişi öldü.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:22
Dünyayı sarsan olay! Çiftçiler ile çobanlar çatıştı

Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 44 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini söyledi.

"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

Debi, saldırı bilgisi ulaşır ulaşmaz güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini ve saldırganların olay mahalline gelen güvenlik güçlerine de ateş ettiğini ifade etti.

Hastane kaynakları, çatışmalarda 44 kişinin öldüğünü bildirdi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:22
  1. Çad
  2. Çad çatışma

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