Dünyayı kıskandıracak yeni bir rekor geliyor

Buğra Kardan

Pandemi döneminden güçlenerek çıkan Türkiye’nin şahlanışı devam ediyor. Ekonomisi V şeklinde toparlanan, üretim ve ihracat atılımı yapan ülkenin yeni bir büyüme rekoru kıracağı öngörülüyor.

Ekonomimiz dayanıklı

Ekonomistlerce ikinci çeyrekte büyüme oranının yüzde 25’e hatta yüzde 30 varacağı tahmin ediliyor. İlaveten “Güçlü ve kaliteli büyüme devam ediyor. Şoklara karşı kuvvetli, dayanıklı ekonomimizle dikkat çekiyoruz. 2021’i yüzde 8-9 büyümeyle kapatabilir, 2022’ye moralle girebiliriz” deniliyor.

Gidişat olumlu

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de ikinci çeyrek büyüme oranının minimum yüzde 24.40, maksimum yüzde 35.41 olacağını dile getiriyor. Alkin, “Çok iyi bir haber gelebilir, yüzde 30 barajı geçilebilir ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek çeyrek dönem yıllıklandırılmış büyüme oranlarından birisiyle karşılaşılabilir” ifadesini kullanıyor. Alkin, şunları kaydediyor: “Yüzde 30 ve üzeri bir büyüme elde edilmesi çok ama çok önemli. Çünkü böyle bir durumda rekor kırılır. 1998’i baz aldığımız takdirde çeyrek dönem yıllıklandırılmış büyüme oranlarında 22 senenin zirvesine çıkılır. Yüzde 30 ve üzeri, 1923’ü baz aldığımız takdirde de çeyrek dönem yıllıklandırılmış büyüme oranları arasında ilk 5’e girer. Tüm yıllık büyüme oranlarını birlikte değerlendirdiğimizde de Cumhuriyet tarihinin en yüksek büyüme oranı olarak ekonomi tarihine geçme olasılığının hayli yüksek olduğunu şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Sinyaller olumlu

Türkiye ekonomisi, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü. Ekonomi, pandeminin gölgesinde geçen 2020’de de başarılı bir grafik ortaya koymuş, yüzde 1.8 büyümüştü. İkinci çeyrek için sinyaller olumlu. Büyümede önemli rolü olan sanayi üretimi arındırılmış bazda haziran ayında yüzde 23.9 ve ikinci çeyrekte yüzde 41.1 arttı. İktisatçılar gidişatın iyi olduğunu, 2021’in yüzde 9’a yakın büyümeyle kapatılabileceğini vurguluyor.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla 4.1 puan artarak 168.3 seviyesine çıktı. Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya nazaran zayıfladı. Hizmetlere talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler öne çıktı. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi. İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdamda artış öngörenler lehine olan seyir ise güçlenerek devam etti. Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’, ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ ve ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 2.6, 33.6 ve 10.3 puan arttı.