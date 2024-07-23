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Gündem Dünyayı gezen fenomen Türkiye'de öldü
Gündem

Dünyayı gezen fenomen Türkiye'de öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:31:00 -
Dünyayı gezen fenomen Türkiye'de öldü

Motosikleti ile dünyayı gezen ve milyonlarca takipçisi bulunan internet fenomeni Tatyana Ozolina, Muğla'nın Milas ilçesinde karıştığı kaza nedeniyle hayatını kaybetti.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, ünlü Rus YouTuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina hayatını kaybetti. Kaza, Milas-Söke karayolu üzerinde seyir halinde Tatyana ve Türk moto vlogger Onur Obut’un motosikletlerinin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi. TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını geniş bir kitleyle paylaşıyordu.

Edinilen bilgilere göre, Ozolina ve Onur Obut isimli Türk moto vlogger Sarıçay Köprüsü üzerinde motosikletleri ile çarpıştı. 3 motosikletin olduğuve aynı grupta yer alan diğer motosikletin ise kazaya karışmadığı öğrenildi. Çarpışma sonucu Onur Obut ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatyana Ivanovna Ozolina ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmiş olabileceği düşünülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yorumlar

Kartalbey

Bu iş böyle, fenomen menomen vlogger mlogger dinlemiyor, vakit geldi mi yolcudur Abbas..
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