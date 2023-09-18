Dünyayı dehşete düşüren iddia: Hiç bir gelişme yok, Antarktika kıtası yok olma yolunda! Kritik uyarı

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nde deniz buzunu izleyen uzmanlar, bu durumu "olağanüstü" olarak tanımlıyorlar. Antarktika, gezegenin sıcaklığını düzenleyen kritik bir rol oynuyor, çünkü beyaz yüzeyi Güneş'in enerjisini geri yansıtarak atmosferi soğuturken, suyu da soğutur.

Yapılan yeni önlemler karşısında pozitif gelişme olmadığını dile getiren yetkililer uyardı!

Ancak deniz buzunun küçülmesi, okyanusun güneş ışığını emerek ısı enerjisi eklemesine neden olabilir, bu da daha fazla buzun erimesine yol açar. Bu, gezegenin sıcaklıklarını düzenleyen Antarktika'nın rolünü tehlikeye atabilir.

Antarktika Okyanusu'ndaki deniz buzunun şu anki miktarı, Eylül ayı ortalamasından 1,5 milyon km² daha azdır ve önceki kış rekorlarının çok altındadır. Bu, yaklaşık beş katı büyüklüğünde bir kayıp buz alanına işaret etmektedir.

Antarktika'nın deniz buzunun küçülmesinin mevsim geçişlerinde etkileri daha da belirgin hale gelebilir. Bu durum, dünya çapında milyonlarca insan için felakete yol açabilecek deniz seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

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Antarktika'nın kendine özgü bir hava ve iklim sistemi vardır ve bilim insanları, bu dramatik değişikliğin nedenlerini ve sonuçlarını incelemeye devam etmektedirler.

Bu olay, Antarktika'nın iklim değişikliğinde kritik bir oyuncu olarak rolünün değişebileceği bir döneme işaret edebilir.