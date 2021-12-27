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Ekonomi Dünyayı değiştirecek keşif... Petrolün içinde ham petrolü parçalayabilen mikroorganizma bulundu!
Ekonomi

Dünyayı değiştirecek keşif... Petrolün içinde ham petrolü parçalayabilen mikroorganizma bulundu!

Çin'de bir petrol havzasında yapılan araştırmalarda ham petrolü parçalayabilen bir mikroorganizma keşfedildi. Uzmanlar, "Bu mikroorganizma yüksek miktarda metan üreterek uzay yakıtı maliyetlerini minimuma düşürebilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 08:13:00 -
Dünyayı değiştirecek keşif... Petrolün içinde ham petrolü parçalayabilen mikroorganizma bulundu!

Doğu Çin'de bulunan Shengli petrol havzası bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda ham petrolü parçalayabilen bir bakteriye rastlandı.

Çinli bilim insanları, deneyler sırasında bakterilerin en karmaşık hidrokarbonları bile parçalayabildiğini gözlemlediler. Araştırmacılar, devasa ölçekte metan üretebilmeyi mümkün kılacak büyük bir keşif olduğunu söylediler.

Bu bakterinin tüm gezegende hatta okyanusların derinliklerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, metanın ana sera gazlarından biri olmasına rağmen, uzay endüstrisinde roketler için yakıt olarak çok sık kullanıldığını vurguladı.

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