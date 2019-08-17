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Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu

Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Abha Havalimanı, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından insansız hava araçlarıyla vuruldu. Konuya ilişkin Riyad makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:07
Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Kasıf-2 tipi İHA'larla vurulduğunu söyledi.

Seri, söz konusu saldırlar nedeniyle Abha Havalimanı'nda uçuşların aksadığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle SuudiArabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:07
  1. Abha Havalimanı
  2. Suudi Arabistan

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