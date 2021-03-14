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Ekonomi Dünyanın Kovid-19 aşılarını Turkish Cargo taşıyor
Ekonomi

Dünyanın Kovid-19 aşılarını Turkish Cargo taşıyor

400’den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturan Turkish Cargo, 365 uçaktan oluşan filosuyla, soğuk zincir oluşturarak Kovid-19 aşılarını ve sağlık ekipmanlarını Afrika’dan Çin’e dünyanın dört bir yanına taşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 10:00:00 -
Dünyanın Kovid-19 aşılarını Turkish Cargo taşıyor

Dünyada en geniş uçuş ağına sahip hava kargo markası Turkish Cargo, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF), Kovid-19 aşılarını ve sağlık ekipmanlarını dünyanın dört bir yanına taşıyor. Turkish Cargo, küresel nakliye şirketi Kuehne+Nagel iş birliğiyle UNICEF’in Hindistan’dan tedarik ettiği 1,7 milyon doz Kovid-19 aşısını Mumbai’den Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’ya götürdü.

Önemli sorumluluk

Özel kargo taşımalarında 30 yıllık deneyime sahip olan Turkish Cargo, geçen günlerde de UNICEF’e ait yüz binlerce Kovid-19 şırıngasını, Barcelona’dan Tunus’a ve Kovid-19 aşılarını Amsterdam’dan Kiev, Tiflis ve Amman’a ulaştırdı. Turkish Cargo, Kovid-19 aşılarının tüm dünyaya ulaştırılması noktasında da önemli bir sorumluluk üstleniyor ve küresel pandemiyle mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası otoritelerle iş birliğini sürdürüyor. Geçen aylarda Çin’in Sinovac aşılarını dünyanın farklı bölgelerine ulaştıran Turkish Cargo, birçok farklı aşı tipini taşımaya ve dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Özel kargo taşımalarında azami hassasiyet gösteren ve global standartlarda tasarladığı “TK Pharma” ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyan şirket, IATA CEIV (Bağımsız Denetleyiciler için Mükemmellik Merkezi) pharma sertifikasına sahip olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla, dünyanın dört bir yanına ilaç ve aşı taşıyor.

365 uçakla taşıyor

Dünyada 400’den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturan Turkish Cargo, 96’sı direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor ve 365 uçaktan oluşan filosuyla, global hizmet ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor.

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