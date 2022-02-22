Dünyanın konuştuğu olay! "Bir kaptan olarak ürperdim" dedi ve detayları aktardı

5 gün önce meydana gelen olayda Yunanistan’ın İgumenitsa Limanı’ndan hareket ederek İtalya’nın Brindisi kentine giderken Korfu Adası açıklarında yanmaya başlayan Euroferry Olympia isimli yolcu gemisinde yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gazetemiz yazarı Vehbi Kara, yaşananlara dair detayları verdi.

Kara'nın bugünkü yazısı şu şekilde:

Adriyatik Denizinin güneyinde Yunanistan’ın Korfu adası açıklarında içinde 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı Euroferry Olympia isimli RO-RO gemisinde çıkan yangında yolcular çok güç anlar yaşadı. Adeta can pazarının yaşandığı bu gemide Türk yolcular da bulunuyor.

18 Şubat 2022 sabaha yakın bir saatte başlayan elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangın hala devam ediyor. 5 Günden beri devam eden yangın bölgedeki yangın söndürme gemilerinin çabalarına rağmen bir türlü söndürülemiyor. Yıllarca gemilerde çalışmış ve gemi yangınını da yaşamış bir kaptan olarak bu konu ile ilgili düşüncelerimi ve tecrübelerimi okuyucularımla paylaşmak lüzumunu hissettim.

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