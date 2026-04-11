Dünyanın gözü İslamabad’da! “Savaşa ya tamam ya devam” görüşmesi başladı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemleriyle devam eden 40 günlük savaş süreci, ABD ile İran heyetleri arasında gerçekleşecek olan müzakereler sonrası askıya alındı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşecek olan müzakereler için İran’ın 71 kişilik heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçağın İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi. Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Öte yandan, kaynaklar, Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ayrı ayrı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşeceğini kaydetti.

Görüşmeler için Şerif'in konutu dahil birkaç mekanın hazırlandığını belirten kaynaklar, görüşmenin Türkiye saatiyle13:00'te olacağını söylemişti.

Ancak görüşmeler 14:00'te başladı.

Şimdi dünyanın gözü kulağı, ABD ile İran arasındaki savaşın gidişatını belirleyecek olan bu toplantıda.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu heyetin İslamabad'a ulaştığı ve karşılama heyetinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da yer aldığı belirtildi.

Dar'ın karşılamada Vance'e ABD'nin kalıcı bölgesel ve küresel barışa yönelik kararlılığını övdüğü vurgulanan açıklamada, "Dar, tarafların yapıcı bir şekilde görüşmelere başlamasını umduklarını söyledi ve Pakistan'ın, tarafların çatışmaya kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaları yönünde kolaylaştırıcı rolünü sürdürme arzusunu dile getirdi." ifadesine yer verildi.

İRAN: ÖNCE İSRAİL DİYENLERLE ANLAŞMAYACAĞIZ

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Pakistan’da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine ilişkin "İslamabad’da 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." dedi.

Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Pakistan’da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer İslamabad’da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir.” diyen Arif, "Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Arif ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini ve bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirecek müzakerelere katılmak üzere gece saatlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. İran heyetini taşıyan uçakta dikkat çeken anlar yaşandı. Uçağa ABD’nin Minab kentindeki bir ilkokula gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, çantaları, ayakkabıları ve beyaz güller konulduğu görüldü. İran Meclis Başkanı Galibaf sosyal medyadan yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırı başlattığı 28 Şubat’ta Minab kentindeki bir ilkokula Tomahawk füzesi isabet etmiş, saldırıda çoğu çocuk olmak üzere en az 168 kişi yaşamını yitirmişti.

ABD, İRAN'IN ŞARTINI ONAYLADI

Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasına onay verdiğini aktardı.

GEÇİCİ ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.